حقوقيون: "انتهاكات مروّعة" تمارسها ميليشيا الحوثي بحق النساء

صلاح قعشة

تعرضت المرأة اليمنية خلال فترة انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية اليمنية، منذ زهاء عشر سنوات، للحرمان، ولشتى الانتهاكات، وكشفت العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية ومحلية، ممارسة الحوثيين، انتهاكات مروعة بحق النساء بشكلٍ منهجي، واستخدامهنّ كأوراق ضغطٍ سياسيةٍ في صراعهم مع الحكومة اليمنية.

انتهاكات منهجية

وقالت إشراق المقطري الخبيرة في حماية حقوق الإنسان لـ"إرم نيوز" إنه "إجمالاً لا توجد صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان التي تمس الحقوق الأساسية والحقوق المتعددة سواء الخاصة والعامة، لم تطل النساء اليمنيات، خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في عواصم المحافظات والمدن أو في المديريات".

وأضافت: "كل صنوف هذه الانتهاكات - للأسف - منهجية، واتّبعت وفق سياسة واسعة في محافظات عدة، وقائمة أساسًا على فكر متطرف وإثني ضد النساء، وكل من لا يؤمن بالفكر أوالمعتقد ولا يوالي ميليشيا الحوثي وسيطرتها".

ولفتت المقطري إلى أن "ملف انتهاكات حقوق النساء خلال فترة السنوات العشر، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، كبير ومتعدد وشائك ومتفرع، لأنه لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الماسة بالكرامة، والحق في الحياة والسلامة الجسدية، وكافة الحقوق المدنية والحريات المتعلقة بها، إضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لم تمس أو تتعرض للامتهان من قبل جماعة الحوثي" .

مقتل وإصابة 2200 امرأة

وقالت الخبيرة الحقوقية: "يكفي أن نشير إلى ما يتعلق بالانتهاك المباشر (المس بالحق في السلامة الجسدية)، وإن ما تم التحقق منه وتوثيقه في ملفات اللجنة الوطنية، هو مقتل أكثر من (800) امرأة ، وإصابة (1400) أخريات، وهذا ما تم الوصول إليه من خلال الاستهداف المباشر للحق في الحياة للنساء، سواء في المنازل أو الطرقات، أو أماكن الاحتطاب، وفي كل تجمعات النساء الآمنة، والتي- للأسف- تم استهدافها بشكل منهجي".