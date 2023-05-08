سوريا تقدّر دور الإمارات في "لم الشمل" وتحسين العلاقات العربية

عبر الرئيس السوري بشار الأسد عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به دولة الإمارات "من أجل لم الشمل" وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأسد مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أورده الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية على "فيسبوك" اليوم الأحد.

وقالت الرئاسة السورية في بيان إن الرئيسان بحثا خلال الاتصال "التطورات الإيجابية على الساحة العربية، حيث عبر الرئيس الأسد عن تقدير سوريا الدورَ الذي تقوم به الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.