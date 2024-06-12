الجزائر.. التحالفات تتسيد الموقف في الانتخابات الرئاسية

تُجرى لعبة التحالفات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر على قدم وساق، مذكّرة بعودة التكتلات الداعمة للرئيس السابق، في وقت اختارت كبرى الأحزاب المعارضة استعراض شعبيتها بتقديم مرشحيها، ما يقدم الملامح الأولى للخارطة السياسية للمرحلة المقبلة.

وتشارك أحزاب المعارضة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في الـ7 من أيلول/سبتمبر المُقبل، بصفوف متفرقة. في المقابل، تشكّل التيارات ذات التوجهات الإسلامية والوطنية جبهة موحدة حول الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون.

لكن بداية غير موفقة رافقت شخصيات وقادة أحزاب سياسية في مشوار السباق نحو قصر المرادية، تُنبئ بإدارة هذا الأخير ظهره للتحالفات الحزبية بعدما عبّر عن غضبه من "مظاهر التزلف نحوه" فأصدر تعليمات بوقفها.

ومن العادات السيئة التي لا تزال متجذرة بعمق، تلك التي تعود إلى حقبة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وتتمثل في تمجيده وتكريمه من دون مراعاة للمكان أو الشكل المناسبين.