القاهرة: توافق بين إسرائيل وحماس للعودة إلى المسار التفاوضي

قالت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم، إن هناك توافقا بين كافة الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي بشأن هدنة غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار المباحثات بين حركة حماس وإسرائيل، في القاهرة، بمشاركة وفدين من الولايات المتحدة وقطر، فيما قال البيت الأبيض إنه جرى إبلاغه من قبل تل أبيب بأنه سيتم فتح معبر كرم أبو سالم غدا الأربعاء.

ويحاول الوسطاء التوصل إلى الهدنة، وتجنّب هجوم إسرائيلي متوقع على مدينة رفح، جنوبي غزة، حيث نزح مئات آلاف الفلسطينيين هربًا من الهجمات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع.

وخلّفت الحرب، التي دخلت شهرها الثامن، عشرات آلاف القتلى والجرحى، ودمارًا كبيرًا في أنحاء القطاع الذي صار مئات الآلاف من سكانه مشردين وجوعى.

وسيطرت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وهو تحرك وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "خطوة مهمة للغاية نحو تدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية".

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع ومصادر بمطار القاهرة الدولي إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) عاد إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى هدنة واتفاق للرهائن في قطاع غزة.

وأحجمت (سي.آي.إيه) عن التعليق بما يتماشى مع سياسة عدم الإفصاح عن سفر مدير الوكالة خارج الولايات المتحدة.