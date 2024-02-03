الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم جهود أونروا في غزة

أعلنت الإمارات عن تخصيصها مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حرص الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة سيغريد كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قد التقى أمس بكاج، والتي تقوم بزيارة للإمارات، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد الشيخ عبدالله بن زايد في هذا الصدد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.