بوليتيكو: إسرائيل تُبلغ إدارة بايدن بخطة إخلاء رفح

أبلغ الجيش الإسرائيلي جماعات الإغاثة وإدارة الرئيس جو بايدن بخطة للبدء في إخراج سكان غزة من رفح، جنوبي غزة، قبل عملية عسكرية متوقعة، وفقًا لمسؤول أمريكي ومصدرين آخرين مطلعين.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الجمعة، إن إسرائيل وضعت خطة لنقل السكان من رفح، التي تعد المركز الإنساني الرئيس في القطاع إلى "المواصي"، وهي منطقة صغيرة في جنوب القطاع.

وأرسل الجيش الإسرائيلي خريطة المنطقة لعمال الإغاثة هذا الأسبوع، وقالت الصحيفة إنها حصلت على نسخة منها.

وأكدت المصادر أن إسرائيل أبلغت منظمات الإغاثة أنها ستمضي قريبا بغزو رفح لكنها لم تحدد موعدا.

وحذر مسؤول أمريكي من أن هذه ليست الخطة "النهائية" من الجيش الإسرائيلي، وقال إنها “بعض أفكارهم”.

وقال المسؤول إن إدارة بايدن ليست على علم بأي غزو وشيك، وإنها لا تزال تنتظر المزيد من التفاصيل من إسرائيل حول كيفية إخراج الناس من رفح بالضبط.