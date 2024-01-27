شبهة سرقة قطع أثرية في غزة تلاحق الجيش الإسرائيلي

دمّرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أكثر من 110 أيام، كل معالم الحياة في القطاع، بما في ذلك الآثار التاريخية التي يمتد عمرها لآلاف السنوات، عدا عن شبهات سرقة قطع أثرية.

وجرت عمليات تدمير وتجريف ممنهجة، للأديرة والمقابر التاريخية فضلًا عن المساجد والكنائس التي يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 1500 عام.

إلى جانب ذلك كله يُشتبه بعمليات سرقة أجراها الجيش الإسرائيلي لعدد من القطع الأثرية القديمة.

وقال الخبير الفني في وزارة الآثار في غزة فضل العطل، إن الجيش الإسرائيلي دمّر عشرات المواقع الأثرية في قطاع غزة منذ بدء الحرب، وشمل ذلك أكثر من 8 متاحف تاريخية، بالإضافة إلى قرابة 150 موقعًا أثريًا سواء بشكل كلي أو جزئي.