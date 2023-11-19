الغزيّون يبحثون عن مأوى مع سعي إسرائيل إلى توسيع الهجوم

بينما تستعد إسرائيل لتوسيع حملتها العسكرية في غزة، يتساءل فلسطينيون، منهم محروس نصر الله البالغ من العمر 80 عامًا، عما إذا كان سيتبقى لهم أي مكان للاحتماء في هذا الجيب الصغير، حيث تحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض.

كان "نصر الله في" الخامسة من عمره عندما أُجبرت عائلته على الانتقال من مسقط رأسه في بئر السبع إلى غزة خلال النكبة مع التهجير الجماعي للفلسطينيين بعد تأسيس إسرائيل العام 1948.

ولا يزال "نصر الله" يحلم بالعودة إلى بيت الطفولة ذلك في صحراء النقب.

وقال: "ودونا على النجب (النقب)... النجب تاخذ ملايين البني أدمين ونضل عايشين، أما كل سنة وسنتين يعملولنا المشاكل والترحيل والضرب والموت... حياة يائسة".

لكن التفكير في ملجأ جديد، الآن، في وسط إسرائيل هو أمل بعيد المنال وميؤوس منه.