رغم تغير حكومات أفريقية.. المغرب يحتفظ بعلاقاته القوية مع "القارة السمراء"

ركّزت السياسة الخارجية للمغرب، خلال الأعوام الأخيرة، على تقوية الحضور في القارة الأفريقية، عبر مجموعة من المجالات الحيوية، ما جعل العلاقات بين المملكة وبلدان كثيرة في القارة السمراء جيّدة ومتواصلة، رغم تغير عدد من الأنظمة الحاكمة في "القارة السمراء"، ولاسيما في النيجر وبوركينا فاسو ومالي والغابون والسنغال.

ويحتفظ المغرب بعلاقات قوية مع هذه الدول وغيرها، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الديني والروحي.

وتأخذ العلاقات بين المملكة وباقي البلدان الأفريقية بُعدًا جديدًا في ظل المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، خاصة "المبادرة الأطلسية" لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وبلغة الأرقام، تستحوذ أفريقيا على 43% من الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، بحسب أرقام مكتب الصرف المغربي (مؤسسة حكومية) لعام 2021.

وقال محللون إنه رغم توالي الانقلابات في عدد من الدول الأفريقية، وسقوط العائلات التي ظلت تهيمن على الحكم لعقود طويلة في الكثير من الجمهوريات الأفريقية، فإن العلاقات الثنائية بين المملكة وباقي الأنظمة الأفريقية الجديدة تشي بتطور غير مسبوق.