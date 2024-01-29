بعد غزة.. إسرائيل تلاحق "الأونروا" في القدس (صور)

وقال عضو اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا، زكريا أبو فيالة، إن "المعهد قبل وضع الحواجز وصعوبة التنقل عبر الطرق يضم ما يقارب 600 طالب، وثلث عدد طلابه من مدينة غزة، والثلثان الآخران من الضفة الغربية، ولكن مع عملية إغلاق الطرق وصعوبة الوصول قل عدد الطلاب كثيرًا".

وأضاف أبو فيالة، لـ"إرم نيوز"، أن "المعهد جزء من أراضي مخيم قلنديا، ويحتوي على أوراق طابو رسمية مأخوذة من قبل الانتداب الإنجليزي البريطاني تم تسليمها إلى الصندوق القومي الإسرائيلي، وبعد ذلك استأجرت المكان وكالة الأونروا من الإسرائيليين، وفي الآونة الأخيرة أصبحت هناك مطالبة إسرائيلية به".

وتابع: "يضم المعهد قرابة 270 طالبًا مصيرهم الآن مجهول، كما أنه يعتبر مؤسسة مهمة للمخيم وعلى أرضه"، مؤكدًا أن "أهل المخيم يعتبرون المعهد صرحًا تعليميًا مهنيًا مهمًا، خاصة في ظل التوجه في سوق العمل للمجالات المهنية، وأن مصادرته تعتبر خسارة كبيرة".