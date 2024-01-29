بعد غزة.. إسرائيل تلاحق "الأونروا" في القدس (صور)
طالبت "دائرة أراضي إسرائيل" في مدينة القدس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإخلاء أحد عقاراتها قرب مخيم قلنديا شمالي المدينة، وذلك بمساحة 85 دونمًا، ودفع 17 مليون شيكل (4.4 مليون دولار).
جاء ذلك بعد تحريض وطلب رسمي من نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، أريه كينغ، قبل أيام، حيث قال إن الأرض المقام عليها العقار الذي يضم كلية للتدريب المهني لا تتبع للأونروا وإنما لإسرائيل، مطالبًا بإخلائه ودفع رسوم استخدامه بأثر رجعي.
وتتبع كلية قلنديا للتدريب المهني إلى مؤسسة لوكالة الغوث الدولية في فلسطين، وتقع بين مدينتي رام الله والقدس، قرب مخيم قلنديا، وتأسست في عام 1953، وهي كلية متخصصة بتقديم دورات في التدريب المهني للانخراط في سوق العمل المهني المحلي، يستفيد منها الطلاب من المخيمات الفلسطينية كافة.
وقال عضو اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا، زكريا أبو فيالة، إن "المعهد قبل وضع الحواجز وصعوبة التنقل عبر الطرق يضم ما يقارب 600 طالب، وثلث عدد طلابه من مدينة غزة، والثلثان الآخران من الضفة الغربية، ولكن مع عملية إغلاق الطرق وصعوبة الوصول قل عدد الطلاب كثيرًا".
وأضاف أبو فيالة، لـ"إرم نيوز"، أن "المعهد جزء من أراضي مخيم قلنديا، ويحتوي على أوراق طابو رسمية مأخوذة من قبل الانتداب الإنجليزي البريطاني تم تسليمها إلى الصندوق القومي الإسرائيلي، وبعد ذلك استأجرت المكان وكالة الأونروا من الإسرائيليين، وفي الآونة الأخيرة أصبحت هناك مطالبة إسرائيلية به".
وتابع: "يضم المعهد قرابة 270 طالبًا مصيرهم الآن مجهول، كما أنه يعتبر مؤسسة مهمة للمخيم وعلى أرضه"، مؤكدًا أن "أهل المخيم يعتبرون المعهد صرحًا تعليميًا مهنيًا مهمًا، خاصة في ظل التوجه في سوق العمل للمجالات المهنية، وأن مصادرته تعتبر خسارة كبيرة".
وبدوره، قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، إن "الحكومة الإسرائيلية تطالب الأونروا الآن بتسليم أراضي المعهد البالغة 85 دونمًا، وهي على الشارع الرئيسي المقابل لمخيم قلنديا؛ بحجة انتهاء العقد الموقع بينهما لمدة 70 عامًا".
وأضاف الرفاعي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة الإسرائيلية بعثت مراسلة لإدارة المعهد تنص على أن المنطقة تحتاج إلى متنزهات وأماكن تنفس للمواطنين، وأن المواطنين في المنطقة يطالبون في هذه المراسلة بالاستيلاء على 26 دونمًا من منطقة الحرش، و6 دونمات بحجة إقامة مؤسسات تخدم أبناءهم، لكن الهدف الرئيسي يتمثل في الاستيلاء على هذه الأرض وإفراغها من المعهد وإقامة مؤسسات استيطانية فيها".
واعتبر الرفاعي هذه الحادثة "خطيرة جدًا"، مضيفًا أن "الاستيلاء على المعهد سيجعل مستقبل مئات الطلبة وعشرات الموظفين والكوادر الفنية في مهب الريح".
وأوضح أن "الهدف هو إيجاد مؤسسات استيطانية إسرائيلية مقابل مخيم قلنديا، باعتباره المخيم الوحيد في منطقة القدس، وهو مخيم مستهدف من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هذه المؤسسات لها هدف آخر أمني لمراقبة الوضع في المخيم على مدار 24 ساعة".
ورفضت إدارة المعهد التعليق بناء على تعليمات من المؤسسة الأممية، التي بدورها رفضت التعليق في الوقت الحالي، موضحة، لـ"إرم نيوز"، أنه سيتم إصدار بيانات توضح الأمور، خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الوكالة ومقارها.