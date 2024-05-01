الغارديان: اتهام الطلاب المتظاهرين في أمريكا بدعم الإرهاب "ذريعة للقمع"

رأى تقرير لصحيفة الغارديان أن تصوير اليمين للاحتجاجات السلمية ضد الحرب على غزة في الجامعات الأمريكية، وحتى دول أخرى، على أنها بؤر للإرهاب "المستيقظ"، ما هي إلا ذريعة للقمع.

وبحسب التقرير، أصيب الناس في جميع أنحاء العالم بالصدمة من لقطات وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر ضباط إنفاذ القانون المدججين بالسلاح، وهم يعتقلون الطلاب والأساتذة المحتجين سلميًّا في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

الجامعات في حالة من التوتر

وإن ما يسمى "أرض الأحرار وموطن الشجعان" لا تبدو حرة ولا شجاعة؛ باستثناء المتظاهرين الشجعان الذين يواصلون الوقوف في وجه قمع الدولة والجامعات، بحسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من أن القمع الحكومي لاحتجاجات الطلاب لا يقتصر على الولايات المتحدة، أو في هذه الفترة بالذات، فإن العربدة الحالية من قمع الدولة هي إلى حد كبير مثال على الأزمة الحالية للديمقراطية التي تتعرض للضغط من قبل الليبرالية الجديدة.