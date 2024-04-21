نتنياهو: سنوجه لحماس ضربات مؤلمة لتحرير الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إننا سنزيد في الأيام المقبلة الضغوط العسكرية والسياسية على حماس، وسنوجه لها ضربات إضافية ومؤلمة؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن وتحقيق انتصارنا.

وأضاف نتنياهو، في كلمة بمناسبة عيد الفصح اليهودي: "رفضت حماس المقترحات الخاصة بالإفراج عن المختطفين، وبدلًا من التراجع عن مواقفها المتطرفة، تقوم بالبناء على الانقسام داخلنا، وتستمد التشجيع من الضغوط الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية".

وأردف نتنياهو أن "133 من إخوتنا وأخواتنا الأعزاء لم يحضروا إلى طاولة عيد الفصح، وما زالوا مسجونين في جحيم حماس، إن معاناتهم ومعاناة عائلاتهم تحطم قلوبنا ولا تزيدنا إلا إصرارًا على إعادتهم، نحن لا نتخلى ولو للحظة عن المهمة المقدسة المتمثلة في إعادتهم إلى وطنهم".

من ناحيته، قال عضو حكومة الحرب، بيني غانتس، إن "جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر علينا، وتستوجب التعامل العاجل معها"، منوهًا إلى "اقتراب ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان"، مؤكدًا: "لن نتنازل عن إعادة المختطفين"، ومشددًا على أن "إسرائيل ستزيد الضغط سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا لإعادتهم".