القضاء التونسي يؤيد سجن النائب راشد الخياري ونقابي أمني معزول

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، الأربعاء، حكماً ابتدائياً بتأييد سجن النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري، لمدة عام، وفق ما أوردته وسائل إعلام تونسية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف أصدرت كذلك حكماً بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل على نقابي أمني معزول.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أصدر حكماً بالسجن بحق الخياري والنقابي الأمني المعزول بتهم "تتعلق بمحاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عامة واستغلال شخص ما له روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحرص على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك".

وأوضحت الإذاعة أن القرار مرتبط "بالفترة التي قضاها راشد الخياري وهو محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة".