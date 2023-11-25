إعلام عبري: يجب تغيير الحكومة "الأكثر تطرفاً" في تاريخ إسرائيل

وأردفت الصحيفة أنه وبعد أن اتضح أكثر من أي وقت مضى أن رئيس الوزراء المتهم في ثلاث قضايا فساد "لا يمكنه الانشغال بشؤون الدولة"، فإن على نواب الكنيست المكوث في واحدة من غرف الاجتماعات أو في مقر الرئيس، مثلما اعتادوا فعل ذلك أخيراً، لكن هذه المرة من أجل حياكة صفقة تبادل زعامات، زعيم ديمقراطي مؤقت مقابل الزعيم الأعلى (تشبيه بنظام آية الله)".

اتفاقية الرهائن والزعيم الأوحد

وضربت الصحيفة مثلًا بعالم الرياضيات الفرنسي والبروفيسور في كلية العلوم في باريس، إميل بوريل (عاش بين 1871 إلى 1956)، والذي يُنسب إليه القول إنه "لو كتب قرد أحرفاً عشوائية على الآلة الكاتبة لفترة طويلة كافية، فإنه في نهاية المطاف ستظهر في النص جميع كتابات شكسبير".

وقالت إن الرهائن الإسرائيليين، وكذلك الدولة في المقابل، لا يملكون الوقت الكافي حتى ظهور اتفاق تبادل زعامات.

وعلى عكس مفهوم "الزعيم الأوحد" الذي يؤمن به نتنياهو، تقول الصحيفة: ربما لدينا عدد لا حصر له من الزعماء، يتحركون من منطلق فكرة أنهم قادرون على تحقيق استقرار في الأوضاع في ظل الحاضر الافتراضي، "إلا أن الثابت هو أنه من غير الممكن أن تستقيم الأوضاع بواسطة من تسببوا في عدم استقرارها"، وأنه "لا يمكن الرقص على أرضية مكسورة".

خطوة جريئة وإحداث تغيير

ونوهت إلى أن الواقع المتطرف يخلق سيناريوهات متطرفة، وأن الحرب اندلعت بسبب عدم أهلية رئيس الوزراء أو قدرته على فهم أو حتى نفي الحاضر، لأن الماضي وحده هو الذي يعزز سلطته، مشيرة إلى أن الحاضر الذي ينفيه نتنياهو "لن يشهد تحولًا إيجابيًا سوى حين يظهر تصور آخر".

ودعت إلى القيام بخطوة جريئة وإحداث تغيير في الزعامات؛ "لأنه الأمر الوحيد الذي سينقذ الرهائن، بينما هم حتى الآن على قيد الحياة".

وشبَّهت زعماء المعارضة الإسرائيلية الحاليين بأنهم مثل "ضفدع" وُضِع في ماء فاتر بدأ تسخينه تدريجيًا، وعندما لاحظوا أن الماء يغلي كان الأوان قد فات لخروجهم، وطالبتهم بالقفز الآن، محذرة إياهم بقولها: "الماء يغلي بالفعل".

المصدر: صحيفة "زمان يسرائيل" العبرية