البيت الأبيض: لقاء أمريكي قطري بشأن الرهائن

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اجتمع مع مسؤولين قطريين خلال زيارتهم الولايات المتحدة؛ وذلك في إطار جهود واشنطن لإبرام اتفاق يسفر عن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، إن سوليفان سيجتمع مع أسر الرهائن الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وتضطلع قطر بدور وساطة في محاولة لإنجاح الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 3 أشهر.