قيادي لـ"إرم نيوز": الحكومة الفلسطينية ستؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، أن "الحكومة الفلسطينية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس خلال أيام"، مبيناً أن أداء اليمين للحكومة الجديدة قد يكون مساء الأحد المقبل.

وقال نصر الله في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "رئيس الوزراء المُكلف محمد مصطفى أنهى مشاوراته المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة"، وأنه سيقدمها بحلول الأحد المقبل للرئيس عباس"، مبيناً أن الاجتماع الأسبوعي المقبل سيكون للحكومة الجديدة.

وأوضح نصر الله، أن "الأسماء التي يجري تداولها بشأن الوزراء الجدد بحكومة مصطفى مجرد تكهنات، وأن الشخصية الوحيدة المسؤولة عن إعلان أسماء الوزراء هو رئيس الوزراء المُكلف"، مؤكداً أن الوزراء الجدد مستقلون.