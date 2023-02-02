ناقش إرساء "علاقات مثمرة".. تفاصيل لقاء البرهان وكوهين في الخرطوم

ناقش إرساء "علاقات مثمرة".. تفاصيل لقاء البرهان وكوهين في الخرطوم

يحيى كشة
يحيى كشة

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، تفاصيل المباحثات التي أجراها رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الخرطوم، مؤكدا أن اللقاء بحث "سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل".

ووصل  الوزير الإسرائيلي كوهين إلى السودان، في وقت سابق من اليوم الخميس، في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا.

وقال المجلس في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن البرهان التقى في مكتبه، اليوم الخميس، الوزير الإسرائيلي كوهين والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

ناقش إرساء "علاقات مثمرة".. تفاصيل لقاء البرهان وكوهين في الخرطوم
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وأوضح أن "اللقاء بحث سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب، في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية".

ناقش إرساء "علاقات مثمرة".. تفاصيل لقاء البرهان وكوهين في الخرطوم
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وتطرق اللقاء إلى الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم، وفي اللقاء "حث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، بحسب منشور مجلس السيادة.

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