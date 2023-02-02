ناقش إرساء "علاقات مثمرة".. تفاصيل لقاء البرهان وكوهين في الخرطوم

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، تفاصيل المباحثات التي أجراها رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الخرطوم، مؤكدا أن اللقاء بحث "سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل".