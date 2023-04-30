تمديد ساعات استخدام المواطنين لمداخل "المنطقة الخضراء" المحصنة ببغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتمديد ساعات استخدام المواطنين لطرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بهدف تسهيل حركة المرور فيها.
وقالت "خلية الإعلام الأمني" في بيان، إن" الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، دعت إلى تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل، ومن بينها تخفيف العبء عن المواطنين، وخلق انسيابية في حركة الشارع والمرور".
وأضافت أن" القائد العام للقوات المسلحة وجّه بالسماح للمواطنين باستخدام طرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد".
وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يأتي وفق رؤيته للقوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة، وتمديد ساعات الاستخدام بهدف تسهيل حركة المواطن فيها".
وتقع "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد، وتضم سفارات وقنصليات وبعثات دبلوماسية لدول العالم، فضلاً عن مقرات الدوائر والمؤسسات الحكومية الحساسة والهامة.
وسبق أن أغلقت السلطات العراقية مداخل ومخارج "المنطقة الخضراء" في مناسبات عديدة، لا سيما أثناء الاحتجاجات الشعبية التي تكررت خلال الأعوام الماضية تنديداً بالأوضاع المعيشية والفساد، وكذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية التي كانت تتعرض لها تلك المنطقة من وقت لآخر.