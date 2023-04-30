تمديد ساعات استخدام المواطنين لمداخل "المنطقة الخضراء" المحصنة ببغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتمديد ساعات استخدام المواطنين لطرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بهدف تسهيل حركة المرور فيها.

وقالت "خلية الإعلام الأمني" في بيان، إن" الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، دعت إلى تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل، ومن بينها تخفيف العبء عن المواطنين، وخلق انسيابية في حركة الشارع والمرور".