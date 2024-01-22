أسماء وأرقام.. الحرب تطمس أبرز المعالم الحضارية في غزة

دمرت الحرب الدائرة في قطاع غزة، عددا كبيرا من المعالم الحضارية في القطاع، من متاحف ومبانٍ أثرية ومراكز ثقافية ومكتبات، فضلا عن مساجد وكنائس ومؤسسات تعليمية وغيرها.

وفيما يبلغ عدد المعالم الأثرية وحدها في قطاع غزة 145 معلما، تشير التقديرات إلى تدمير ما يزيد على 100 معلم منها بشكل كلي أو جزئي.

وبشأن المساجد، تُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الأوقاف في غزة، أن الحرب دمرت بشكل كلي أو جزئي منذ بدئها في السابع من تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، 1000 مسجد من أصل 1200، من أبرزها مسجد السيد هاشم الذي تقول الروايات إنه يحتضن قبر جد الرسول ﷺ هاشم بن عبد مناف، وكذلك المسجد العمري الكبير الذي يعد أقدم المساجد في فلسطين ويرجع تاريخه لأكثر من 3 آلاف سنة.

وكان بارزا استهداف إسرائيل لكنيسة القديس برفيريوس الرابع، وهي ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود بناؤها إلى عام 425 ميلادي، وتدمير مقام الخضر في دير البلح، وهو أول دير مسيحي يُبنى في فلسطين خلال الحقبة البيزنطية.

والجامعة الإسلامية التي تعد أول مؤسسة للتعليم العالي تنشأ في غزة عام 1978، دُمرت أيضا بالكامل، مثلما دمرت عشرات المباني التعليمية، في حين دمر القصف الأرشيف المركزي للمدينة الذي يضم آلاف الوثائق التاريخية.