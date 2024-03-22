"فقدتُ آثار نجلي الطبيب".. فلسطينية تروي لـ"إرم نيوز" مأساتها

وأوضحت محيسن، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنها "كانت على تواصل دائم مع نجلها قبل اقتحام المجمع الطبي، وأنها منذ العملية العسكرية المباغتة تمكنت من التواصل معه لمرة واحدة، أكد فيها أنه جرى استدعاؤه للتحقيق من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "بعد هذه المكالمة لم نتمكّن من التوصّل إليه، وهاتفه مغلق منذ يومين، وكنت أتواصل مع زوجة ابني المحاصرة أيضاً في مستشفى الشفاء لمعرفة أخباره؛ إلا أنهم أجبروها وعائلتها على النزوح إلى خارج المجمع، دون أن تعرف أي تفاصيل عن نجلي الطبيب".

وتابعت: "وصلتنا أخبار بأن الجيش الإسرائيلي أعدم نجلي وعدداً من زملائه، لكننا لم نتأكد من ذلك حتى اللحظة، ونحاول مع كافة الجهات المختصة بما في ذلك الصليب الأحمر من أجل كشف مصيره ومصير زملائه".