مقتل 210 فلسطينيين وإصابة 400 بقصف إسرائيلي في النصيرات

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، اليوم السبت، إن 210 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب نحو 400 آخرين في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة.

وأكد شاهد عيان، أن المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ منذ ساعات غارات عنيفة ومكثفة على مناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، إضافة لمناطق متفرقة وسط وغربي وشرقي مخيم النصيرات.

وذكر أن أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من أنحاء مناطق وسط قطاع غزة كافة، جراء القصف الجوي والمدفعي غير المسبوق الذي يستهدف هذه المناطق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه أنقذ 4 رهائن محتجزين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، في عملية وسط قطاع غزة، اليوم السبت، في حين قال مسؤولون فلسطينيون إن هجومًا إسرائيليًا في نفس المنطقة أودى بحياة أكثر من 200 شخص.