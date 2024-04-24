كيف عزّزت طهران نفوذها في السودان؟ (فيديو إرم)

أثار إرسال إيران طائرات مسيّرة للجيش السوداني، قلق العديد من الدول حول العالم بشأن إيجاد طهران أرضية لها في البلد الذي يعيش صراعًا على السلطة منذ عام.

وقال رئيس تجمّع كردفان للتنمية والعدالة الطيب الزين، إنّ "إيران تستخدم بعض الجماعات من أجل إشاعة عدم الاستقرار في الدول العربية، وتتحيّن الفرصة لتعزيز وجودها في السودان، وذلك سيكون على حساب المصلحة الوطنية والقومية لشعوب المنطقة".

وأضاف الزين لـ"إرم نيوز"، أن ذلك "يفرض على المسؤولين في السودان مسؤوليات كبيرة في التصدّي لذلك التواجد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية".