نتنياهو وجنرالات إسرائيل يتحركون "سراً" لإنهاء الحرب في غزة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعه مسؤولون إسرائيليون "يتحركون سرا" بهدف إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل، في قطاع غزة، رغم أنهم لا يكشفون عن ذلك علانية.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يرغب في إنهاء الحرب، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الخيارات".

واعتبرت الصحيفة، أنه "في كل التغطيات لخطاب بايدن، الجمعة، والتطورات التي حدثت منذ ذلك الحين، تم التغاضي عن تفصيلة مهمة إلى حد كبير، وهي أنه للمرة الأولى تُقدم إسرائيل مقترحاً سياسياً رسمياً يتصور إنهاء الحرب في غزة في المستقبل القريب".

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن "نتنياهو لم يعترف فقط بأن الاقتراح يخصه، بل وفي تحدٍ نادر، رفض إظهار ذلك لشريكيه من اليمين المتشدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".