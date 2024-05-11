قدمته الإمارات.. الجمعية العامة تؤيد قرار العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، قرارا دوليا جديدا، يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وذلك بأغلبية 143 صوتا، ومعارضة 9 دول، وامتناع 25 دولة عن التصويت.



وأوصى القرار الجديد - الذي قدمته دولة الإمارات بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة - مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذا الطلب، وحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة دولة فلسطين بالأمم المتحدة.

والدول التي امتنعت عن التصويت هي: بلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وألبانيا، والنمسا، وجمهورية جزر فيجي، وفنلندا، وإيطاليا ولاتيفيا، وألمانيا، وجزر مارشال، وموناكو، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، وجورجيا، وليتوانيا، ومالاوي.

كما ضمت قائمة الممتنعين عن التصويت أيضاً: رومانيا، والسويد، وسويسرا، وبارغواي، وجمهورية مولدوفا، وأوكرانيا، وفنزويلا والمملكة المتحدة.

في المقابل، صوتت جميع الدول العربية لصالح عضوية فلسطين، إضافة إلى إيران واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا، كما صوتت إسبانيا لصالح القرار، وهي من الدول الأوروبية التي تدعم بشدة الاعتراف بدولة فلسطينية.