حماس تعلن استهداف تل أبيب برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في بيان عبر قناتها على تيليغرام، اليوم الأحد، أنها أطلقت "رشقة صاروخية كبيرة" على تل أبيب ردا على ما قالت إنها "المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

وبحسب رويترز، قال الجيش الإسرائيلي، إن ثمانية صواريخ أطلقت من رفح في اتجاه إسرائيل، بينما قالت القناة السابعة العبرية إن "12 صاروخا أطلقت من مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة تجاه منطقتي تل أبيب الكبرى وشارون وسط إسرائيل.