خبير دولي يوضّح لـ"إرم نيوز" كيف امتدّت الحرب في غزة إلى الضفة الغربية

تشهد الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر الماضي، امتدادًا لما حصل في قطاع غزة، حيث تعيش مدن شمال الضفة تحديدًا اقتحاما إسرائيليا بالدبابات والآليات العسكرية والوحدات الخاصة بشكل يومي، بالإضافة إلى استخدام الطائرات الحربية في قصف المنازل والمساجد في مدينتي جنين ونابلس وهذا ما لم تشهده الضفة الغربية منذ ما يزيد على 20 عاما.

يقول الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم "باعتقادي لا يمكن الفصل بين ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتبر حالة الاشتباك المتواصل من قبل المقاتلين الفلسطينيين في شمال الضفة مشاركة فعلية في عملية طوفان الأقصى، لا سيما وأن مدن شمال الضفة تشهد تطورًا فلسطينيًا من خلال عسكرة الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن الدعم المادي المتواصل للمقاتلين الذي أعلنت عنه حماس والجهاد الإسلامي في أكثر من مرة".

يضيف نجم في حديثه الخاص لـ"إرم نيوز" تتشابه عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية في محافظتي غزة وشمال غزة ومدن شمال الضفة جنين ونابلس وطولكرم من حيث عملية التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون في هذه المناطق عبر عمليات القصف المتواصلة، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية وقتل المدنيين وعرقلة مصالح المواطنين التجارية والاقتصادية في هذه المناطق".

ويضيف الخبير "يمكننا الاستدلال على ذلك من خلال موقفين: الأول عندما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن على الفلسطينيين في قطاع غزة تجهيز أنفسهم للهجرة إلى صحراء سيناء، والموقف الثاني هو تهديد الجيش الأردني بأن أي عمليات تهديد للأمن القومي الأردني بالضغط على الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم يعتبر بمثابة إعلان حرب على الأردن".