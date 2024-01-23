مبعوث أمريكي يصل القاهرة لمناقشة هدنة إنسانية في غزة

وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول.

وأشار إلى أن ماكجورك سيناقش أيضا قضايا أخرى، منها الحصول على تقييم للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وجهود إسرائيل لحماية المدنيين، بالإضافة إلى مواصلة بحث فكرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.