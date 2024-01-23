مبعوث أمريكي يصل القاهرة لمناقشة هدنة إنسانية في غزة
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك في القاهرة، اليوم الثلاثاء؛ لإجراء مناقشات "جدية" بخصوص إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في غزة، والتوصل لهدنة إنسانية.
وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول.
وأشار إلى أن ماكجورك سيناقش أيضا قضايا أخرى، منها الحصول على تقييم للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وجهود إسرائيل لحماية المدنيين، بالإضافة إلى مواصلة بحث فكرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.