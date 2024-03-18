تجدد الاشتباكات قرب "سلاح الإشارة" في الخرطوم بحري
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قرب سلاح الإشارة التابع للجيش في مدينة الخرطوم بحري.
وأكدت مصادر لـ"إرم نيوز" أن قوات الدعم السريع شنت صباح اليوم هجومًا على "سلاح الإشارة"من ثلاثة محاور "شرقًا وغربًا وشمالًا"، فيما اندلعت الاشتباكات العنيفة مع الدفاعات المتقدمة لقوات الجيش.
وهذه الاشتباكات هي الثانية من نوعها خلال هذا الأسبوع، حيث دارت يوم السبت معارك عنيفة بين الطرفين قرب "سلاح الإشارة" التابع للجيش واستمرت إلى ما بعد غروب الشمس.
وظلّ مقر "سلاح الإشارة" من بين 4 مقرات تابعة للجيش في الخرطوم تحت سيطرته منذ بداية الحرب في الـ15 من أبريل الماضي، وهي: "سلاح الأسلحة" بمنطقة الكدرو، ومعسكر "حطاب"، شمال المدينة، ومعسكر "العيلفون" جنوب المدينة.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الجيش يُخطّط للقيام بعملية عسكرية تربط بين قواته في "سلاح الأسلحة" شمال الخرطوم بحري و"سلاح الإشارة" جنوب المدينة، أسوة بما جرى خلال الأيام الماضية في مدينة أم درمان من ربط بين "سلاح المهندسين" جنوبًا ومنطقة كرري العسكرية شمالًا.
ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الـ12 وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وتشريد نحو 8 ملايين شخص موزعين بين النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار.