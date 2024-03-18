تجدد الاشتباكات قرب "سلاح الإشارة" في الخرطوم بحري

وظلّ مقر "سلاح الإشارة" من بين 4 مقرات تابعة للجيش في الخرطوم تحت سيطرته منذ بداية الحرب في الـ15 من أبريل الماضي، وهي: "سلاح الأسلحة" بمنطقة الكدرو، ومعسكر "حطاب"، شمال المدينة، ومعسكر "العيلفون" جنوب المدينة.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الجيش يُخطّط للقيام بعملية عسكرية تربط بين قواته في "سلاح الأسلحة" شمال الخرطوم بحري و"سلاح الإشارة" جنوب المدينة، أسوة بما جرى خلال الأيام الماضية في مدينة أم درمان من ربط بين "سلاح المهندسين" جنوبًا ومنطقة كرري العسكرية شمالًا.

ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الـ12 وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وتشريد نحو 8 ملايين شخص موزعين بين النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار.