تقرير: زيادة مقلقة في عدد المعتقلين الفلسطينيين دون محاكمة بإسرائيل

وتتراوح هذه الفترات من بضعة شهور لتصل إلى سنوات، وغالبًا ما تقوم السلطات الإسرائيلية بتمديد فترات الاعتقال دون الإفصاح عن الأسباب.

وتقول جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة "هموكيد" الإسرائيلية: "تعيق هذه الممارسات قدرة المعتقلين على توكيل دفاع مناسب".

وبينما تزعم السلطات الإسرائيلية، أن الاعتقال الإداري ضروري للتعامل مع المسلحين الخطيرين، وحماية المعلومات الأمنية الحساسة، يتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان إسرائيل بحرمان المعتقلين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة.

وأدى ذلك إلى حدوث إساءات واسعة وانتهاكات للنظام، حيث تضاعف عدد المعتقلين إداريًا منذ العام الماضي، في أعقاب سلسلة هجمات للمقاومة الفلسطينية، وغارات ليلية شنتها القوات الإسرائيلية على المدن والبلدات الفلسطينية.

وأضافت مونتيل: "العدد الاجمالي للمعتقلين الإداريين فظيع وتجاوز كل الحدود.. هؤلاء الناس يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة"، حسب تعبيرها.