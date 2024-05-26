سياسيون: "وثيقة دستورية وحكومة جديدة" مخطط البرهان لتقسيم السودان

أكد سياسيون سودانيون، أن طرح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإعلان وثيقة دستورية جديدة وتعيين رئيس وزراء مستقل، مدفوع بمخطط تقسيم السودان، بعد إحكام سيطرة قوات "الدعم السريع"، على أكثر من 70% من أراضي البلاد.

وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الهزائم المتتالية التي تتلقاها قوات البرهان وحلفاؤه من ميليشيات "الإخوان" وفقدان أهم المواقع، أضعفت البرهان أمام المجتمع الدولي، فجاء بهذا المخطط الذي يرغب من خلاله الحصول على "شرعية" لنظامه عبر حكومة ووثيقة دستورية جديدة، حتى لو كان الأمر في مناطق جغرافية محدودة، تسقط في يد "الدعم السريع"، يوما بعد يوم، وفق تعبيرهم.

بحث عن الشرعية

وقال السياسي السوداني، الفاضل منصور، إن هذا الطرح وراءه سيناريو لتقسيم السودان يعمل عليه البرهان ليكون له وجود أمام المجتمع الدولي؛ ما يضمن له أي إطار للسلطة ويوفر له أي ملاذ آمن، في ظل الهزائم المتكررة التي تلحق به، والتي ترفع عنه كل غطاء سياسي عربي أو دولي.

وأشار منصور في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن تعيين أي حكومة في الوقت الحاضر لا يُضيف إلى واقع الحرب إلا تصعيدا دمويا، نظرا لما سيترتب عن ذلك من تقسيم للسودان حيث ستتواجد هذه الحكومة في مناطق محدودة ومتفرقة، بعد فقدانها الجزء الأكبر من الأراضي التي كانت توجد فيها".