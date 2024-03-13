مقتل قيادي في حماس بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

وأضاف أن مصطفى الذي استهدف في مدينة صور اللبنانية كان عضوًا "كبيرًا" في حماس، وكان مسؤولًا عن هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في مختلف أنحاء العالم.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "جيش الدفاع قضى على عنصر مركزي في حماس في منطقة لبنان الذي كان يروّج لنشاطات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية حول العالم".

وأضاف في منشور على منصة "إكس" أرفقه بفيديو للغارة: "في وقت سابق من اليوم أغارت طائرة لجيش الدفاع في منطقة صور اللبنانية على المدعو هادي علي مصطفى، وهو عنصر بارز لدى منظمة حماس الإرهابية في الخارج".