على خلفية اشتباكات "غريان"..تعرف على أبرز الميليشيات الليبية في طرابلس

طرحت اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية، طرابلس، السبت، مجددًا، ملف الميليشيات التي تسيطر عليها وتتنافس على النفوذ، وسط عجز من القوى الفاعلة محليًا ودوليًا عن حل هذه المشكلة.

ومنذ سقوط العقيد معمر القذافي إثر انتفاضة شعبية تحوّلت إلى حرب أهلية واسعة النطاق، في 17 فبراير/ شباط 2011، شهدت طرابلس وعموم مدن الغرب الليبي انتشارًا غير مسبوق لميليشيات مسلحة، بعضها يتبنى أفكارًا متشددة، وحاول الجيش الوطني الليبي في 2019 القضاء عليها.

وفيما يلي أبرز الميليشيات التي لها اليد الطولى في العاصمة الليبية، التي تضم مرافق حيوية على غرار مؤسسة النفط والمصرف المركزي وغيرهما.