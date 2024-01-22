"خطة الـ 90 يومًا".. سيناريو متدرج لإنهاء الحرب في غزة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن خطة شاملة، من أجل إنهاء الحرب في غزة، وصفت بالمتدرجة، وتمتد على مدار 90 يوماً.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة، التي تسعى الولايات المتحدة ومصر وقطر لفرضها، تبدأ بإطلاق سراح محتجزين، وتنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء الحرب.

وتبدأ الخطة بوقف الأعمال العدائية لعدد غير محدد من الأيام، على أن يتم إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وبالتزامن مع ذلك، ينسحب الجيش الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، ويُسمح بحرية الحركة في القطاع، مع وقف حركة الطائرات المسيّرة لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية.

وتقوم حركة حماس في المرحلة الثانية من الخطة، بإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات وإعادة جثث المختطفين الذين قتلوا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات.

وتتضمن الخطة في مرحلتها الثالثة، إطلاق سراح بقية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وجميع عناصر الوحدات الاحتياطية، مقابل إفراج إسرائيل عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يقوم الجيش الإسرائيلي بسحب الجزء المتبقي من قواته إلى خارج قطاع غزة.