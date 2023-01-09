اشتية يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب العقوبات الإسرائيلية

حذر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الإثنين، من انهيار السلطة الفلسطينية جراء العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها أخيرًا.

وتطرق اشتية في مقابلة أجراها مع صحيفة "هآرتس" العبرية إلى سلسلة العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي على السلطة الفلسطينية، ردًّا على مبادرتها في الأمم المتحدة لطلب رأي محكمة لاهاي بشأن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وقال إن "الخطوة الإسرائيلية الجديدة التي تتضمن اقتطاع ملايين الدولارات من أموال المقاصة، تعد مسمارًا آخر في نعش السلطة الفلسطينية، إذا لم يكن هناك أي تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية والدول العربية".