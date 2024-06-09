سياسي إسرائيلي يكشف عدد الرهائن المتبقين في غزة

قلّل رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان من أهمية إطلاق سراح 4 محتجزين بقطاع غزة من خلال عملية عسكرية، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك 120 محتجزا لم يعودوا إلى منازلهم، فيما يتعثر الجيش بغزة وتتآكل إنجازاته العسكرية.

وفي تدوينة بحسابه على منصة "إكس" الأحد ونقتلها وكالة "الاناضول"، قال غولان: "بعد النشوة، من الضروري التحقق من الواقع".

واستدرك بقوله: "هناك 120 مختطفة ومختطفًا لم يعودوا إلى منازلهم بعد".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يتعثر في قطاع غزة والإنجازات العسكرية الكبيرة تتآكل".