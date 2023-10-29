"الجنائية الدولية": عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال زيارة لمعبر رفح الحدودي، اليوم الأحد، إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة، أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودًا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد زار معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، اليوم، ونشر مقطعًا مصورًا على منصة "إكس"، قائلًا فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.

وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.

وأردف خان قائلًا: "يتعين ألا يكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء".

وتابع أن هناك حقوقًا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.