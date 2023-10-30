من هم أعضاء "ديوان الحرب" في حكومة نتنياهو؟

ويضيف التقرير أن أعضاء "ديوان الحرب ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، إلا أنهم متفقون فعليًا على أهداف الهجوم ضد حماس"، كما أن "نتنياهو يعمل في آن واحد على البقاء في السلطة وكسب الحرب التي يخوضها ضد الفلسطينيين، إذ إن استعادة ثقة المجتمع الإسرائيلي تمر حتما عبر تحقيق أهدافه في قطاع غزة".

وترى "جون أفريك" أن نتنياهو وفي سياق مواجهة المظاهرات المنددة بسياسته، وبينما تم تجميد الإصلاحات التي دعا إليها، يعمل الآن على إنقاذ ماء الوجه وتفادي الأسوأ بعد أن شكلت عملية "طوفان الأقصى" إحدى أعنف الضربات التي تلقتها إسرائيل منذ نشأتها.

ويتكون "ديوان الحرب" من خمسة مسؤولين كبار، يرأسهم بنيامين نتنياهو مع أربعة آخرين يتقدمهم رون ديرمر ويشغل منصب مستشار رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإستراتيجية في حزب "الليكود"، فضلًا عن توليه منصب مراقب في "حكومة الحرب".

وكان ديرمر واحدًا من سفراء إسرائيل الأكثر نفوذًا لدى الولايات المتحدة، كما لعب دورًا رئيسًا في اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للدولة اليهودية، وعلى الرغم من أنه أقرب إلى المعسكر الجمهوري منه إلى الديمقراطيين، فقد عمل دريمر في العام 2015 من أجل دعوة نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي.

الشخصية الثانية في هذا الديوان المصغر هي بيني غانتس الذي تم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي في العام 2011 بدلًا من يوآف غالانت، وقد مارس هذه المهام خلال الهجمات ضد غزة في عامي 2012 و 2014 وخلال عملية "حماية الحدود" (2014).

ومنذ عودته إلى السياسة في نهاية العام 2018، وبفضل شعار "إسرائيل فوق كل شيء"، يأمل نتنياهو، مع حزبه أن يفتح صفحة جديدة مع معارضيه ومن بينهم غانتس والتغلب على الانقسام بين اليمين واليسار، بحسب التقرير.

ويشار إلى أن غانتس شغل أيضًا منصب رئيس الكنيست العام 2020، ووزير العدل العام 2021، ووزير الدفاع بين عامي 2020 و2022.

ويضم "ديوان الحرب" قياديًّا ثالثًا وهو غادي آيزنكوت الذي عمل في لواء "جولاني"، الأقدم والأكثر شهرة في الجيش الإسرائيلي، كما قاد الجيش الإسرائيلي من العام 2015 إلى يناير/ كانون الثاني 2019، خلفًا لبيني غانتس (الذي كان نائبا له).

وغادي حليف لغانتس منذ الانتخابات التشريعية في أغسطس/ آب 2022، وهو عضو في "حكومة الحرب" في خطة مراقب.

ووفقًا لتقرير "جون أفريك"، فإن آيزنكوت هو أيضًا مهندس الهجمات، التي نفذتها إسرائيل العام 2006 في خضم الصراع الإسرائيلي اللبناني تحديدًا مع حزب الله.

آخر الشخصيات التي تكون ديوان الحرب على غزة بقيادة نتنياهو، هو يائير لابيد، الذي وإن لم يصبح فعليًا عضوًا في "مجلس الوزراء الحربي" حتى الآن، فقد خصه رئيس الوزراء بمقعد، وقد وجه لابيد، مؤخرًا عدة انتقادات لفكرة حكومة الوحدة، فهو يرفض أولًا العمل إلى جانب الوزرين اليمينيين المتطرفين: سموتريش وبن غفير، اللذين يشكلان جزءًا من مجلس الوزراء الأمني الرئيسي.

ومن جهة ثانية يشكك هذا المسؤول في فعالية الهيكل المزدوج، دون وجود خط واضح للسلطة، كما يعتقد أن أعضاء الحكومة ونتنياهو نفسه يتحملون المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ويعتبر أن وجودهم داخل هذا الائتلاف الجديد قد يأتي بنتائج عكسية وفقا لما نشرته "جون أفريك".

المصدر: مجلة "جون أفريك" الفرنسية