الأردن: خطر توسع الحرب يزداد مع استمرار العدوان على غزة

حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، "من ازدياد خطر توسع الحرب مع كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة"، بحسب ما أوردته وكالة "بترا" الأردنية.

وشدد الصفدي، خلال لقاء جمعه بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، على "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وبحث الجانبان، بحسب الوكالة، "جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع".