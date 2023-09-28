حرائق العراق.. سلسلة مستمرة من الكوارث

قُتل 100 شخص على الأقلّ، وأصيب أكثر من 150 آخرين بجراح في حريق اندلع جراء إطلاق "ألعاب نارية" بقاعة للأعراس في محافظة نينوى في شمال العراق خلال حفل زفاف، في أرقام "غير نهائية" أعلنتها السلطات، الأربعاء.

لكن الحرائق تبدو أيضًا "غير نهائية" في العراق، إذ لا يكاد يمر يوم يخلو من أنباء ومشاهد للحرائق التي تندلع في مختلف المدن العراقية، مع تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن حوادث الحرائق في العراق خلال العامين السابقين تجاوزت 55 ألف حادث تسببت بمقتل المئات، وخسائر مادية بالمليارات.