حماس: مقتل رهائن إثر عملية الجيش الإسرائيلي في النصيرات

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، إن بعض الرهائن قتلوا خلال عملية الجيش الإسرائيلي لتحرير رهائن آخرين في مخيم النصيرات للاجئين والمناطق المجاورة له وسط قطاع غزة اليوم السبت.

وحذر المتحدث باسم "القسام"، في بيان له، من أن العملية ستشكل "خطرًا كبيرًا" على الأسرى الآخرين وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم، وفق تعبيره.

وأضاف أن ما نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة النصيرات وسط القطاع جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم تنفيذ عملية استعاد خلالها أربعة أسرى من خلال التنسيق بين جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب مخيم النصيرات.