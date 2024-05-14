لبنان يعيد دفعة جديدة من النازحين السوريين إلى بلادهم

وجاءت عودة هذه الدفعة من النازحين، وفق مصادر رسمية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، حيث خصصت معبرين لعودة النازحين، وهما: معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون.

وانتهت صباح الجمعة المهلة التي حددها أهالي بعض المناطق اللبنانية للاجئين السوريين لمغادرتها تحت التهديد والوعيد لِما ستؤول إليه الأمور من عنف وتفلّت أمني.

ويقول لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف عام 2019، إنه يستضيف نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان، وفق وكالة "فرانس برس".

وتنظر السلطات إلى الملف بوصفه عبئًا لم تعد تقوى على تحمّله بعد 4 سنوات من انهيار اقتصادي مزمن.