اكتشاف مقبرة جماعية لمهاجرين غير شرعيين غرب ليبيا (صور)

ويبحث جهاز الأمن الجنائي في ليبيا ما إذا كان الضحايا قد تمت تصفيتهم أم أنهم فارقوا الحياة بسبب العطش بعدما تاهوا في الصحراء الواسعة.

وجمع المختصون في الجهاز عينات من الحمض النووي لكل جثة، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وبأمر من المدعي العام تم إعادة دفن الجثث.