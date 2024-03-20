اكتشاف مقبرة جماعية لمهاجرين غير شرعيين غرب ليبيا (صور)
اكتشفت السلطات الأمنية مقبرة جماعية تضم 65 جثة لمهاجرين غير شرعيين تم دفنهم في وادٍ بمنطقة "الشويرف" الواقعة غرب ليبيا.
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً واسعاً للوقوف على ملابسات الواقعة، والتعرف على هويات أصحاب الجثث وسبب وفاتهم والجهة المسؤولة عن دفنهم في هذا المكان.
ويبحث جهاز الأمن الجنائي في ليبيا ما إذا كان الضحايا قد تمت تصفيتهم أم أنهم فارقوا الحياة بسبب العطش بعدما تاهوا في الصحراء الواسعة.
وجمع المختصون في الجهاز عينات من الحمض النووي لكل جثة، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وبأمر من المدعي العام تم إعادة دفن الجثث.
وأفادت شرطة القريات الليبية بأن تم استخراج الجثث، وهم من العمالة الوافدة، تم دفنهم في وادي الطانجر شرق منطقة الشويرف بمسافة 5كم تقريباً.
وقالت إنه تم التحقق من أن تلك الجثث تعود للعمالة الوافدة التي تهاجر هجرة غير شرعية من خلال ملابسهم.