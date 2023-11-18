الأونروا: تلقينا صورًا "مروعة" بعد هجوم على مدرسة في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) السبت، إنها تلقت صورًا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "هذه الهجمات لا يمكن أن تصبح أمرًا عاديًا، ويجب أن تتوقف. وقف إطلاق النار لدواع إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك".