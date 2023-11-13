القوات الروسية تقتل 34 مسلحاً في إدلب السورية

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا إن القوات الروسية قتلت 34 مقاتلا وأصابت أكثر من 60 في ضربات جوية على أهداف في محافظة إدلب السورية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن الأميرال فاديم كوليت قوله تعليقا على الهجوم الذي وقع يوم السبت "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية في محافظة إدلب على أهداف لجماعات مسلحة غير قانونية متورطة في قصف مواقع قوات الحكومة السورية".

وقال كوليت إنه خلال 24 ساعة، تعرضت مواقع القوات الحكومية السورية للهجوم سبع مرات.