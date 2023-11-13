القوات الروسية تقتل 34 مسلحاً في إدلب السورية
قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا إن القوات الروسية قتلت 34 مقاتلا وأصابت أكثر من 60 في ضربات جوية على أهداف في محافظة إدلب السورية.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن الأميرال فاديم كوليت قوله تعليقا على الهجوم الذي وقع يوم السبت "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية في محافظة إدلب على أهداف لجماعات مسلحة غير قانونية متورطة في قصف مواقع قوات الحكومة السورية".
وقال كوليت إنه خلال 24 ساعة، تعرضت مواقع القوات الحكومية السورية للهجوم سبع مرات.
ويتهم الجيش السوري مقاتلي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، بشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظتي إدلب وحلب.
وكرر كوليت الاتهامات الروسية بانتهاك طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المجال الجوي السوري، قائلا إن عددا من الطائرات والطائرات المسيرة حلقت دون تنسيق مع الجانب الروسي.