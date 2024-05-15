عقب الموقف المصري.. جنرالان إسرائيليان يحذران من "كارثة" رفح

إنجاز هائل للسنوار

وانتقد جلعاد في تصريح لصحيفة "معاريف" الأربعاء، اتخاذ قرار بدء عمليات رفح دون التحسب للموقف المصري، والظن بأن القاهرة لن ترد، داعيًا تل أبيب للعمل على حفظ معاهدة السلام، "التي أسهمت في منع عمليات تهريب السلاح إلى غزة".

واستنكر عدم امتلاك سياسات بشأن اليوم التالي للعمليات العسكرية أو سياسات يمكنها أن تحفظ ما تحقق من إنجازات عسكرية.

وأضاف أن ضرب العلاقات مع مصر "سيعد من وجهة نظر السنوار إنجازًا هائلًا"، محذرًا من أنه "قد يسهل تفكيك الشراكة الإستراتيجية مع القاهرة، ولكنه سيكون من الصعب للغاية بناؤها من جديد".

إسرائيل تخسر

وشن جلعاد، هجومًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال إنه على قناعة بأن رئيس الوزراء يمنع حسم قضية الأسرى الإسرائيليين وقضايا اليوم التالي للحرب لدواع سياسية.

وفي هذه الأثناء، انتقد اللواء احتياط يتسحاق بريك، القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل، وقال وفق "معاريف" الأربعاء، إنهم "يقودون البلاد نحو كارثة، وإن إسرائيل تواصل الخسارة لصالح حماس، وبدأت تفقد مصر أيضًا بسبب هؤلاء القادة".

وكان بريك، من معارضي العمليات البرية في غزة في مستهلها، وأحد من اجتمع معهم نتنياهو خلال الحرب لمعرفة وجهة نظره.

ورأى أن 5 مسؤولين إسرائيليين، هم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، وزميله غادي أيزنكوت، يوجهون الدفة نحو "كارثة".

وقدَّر أنهم يتحملون مسؤولية هجوم 7 أكتوبر، وحملهم أيضًا مسؤولية ما قال إنها "الخسارة لصالح حماس في حرب غزة"، مضيفًا: "الأسوأ من ذلك قادم".

والجنرال السابق على قناعة بأن القيادة الإسرائيلية "تتخذ قرارات تدمر مستوطنات الشمال والجنوب والجيش والاقتصاد والعلاقات مع العالم، وتدمر المجتمع والدولة"، لافتًا إلى أنه لم يعهد تناقضًا أكبر من الذي تعيشه إسرائيل حاليًا منذ إقامتها.

وبيّن أن قرارًا صدر بتوسيع الحرب إلى رفح، على الرغم من أن قرارات سابقة بشأن العمليات العسكرية أدت إلى مئات القتلى من الجنود الإسرائيليين وآلاف الإصابات؛ من أجل احتلال 80% من قطاع غزة عدا عن رفح.