تونس.. معتقلون في "قضية التآمر" يعلنون الإضراب عن الطعام

وطالب الموقوفون الستة: وهم عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وخيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، برفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته، بحسب وصفهم.

ودعوا في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، "كلّ القوى الحية إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليا لوضع حد لسياسة الهرسلة والترهيب وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام".