تونس.. معتقلون في "قضية التآمر" يعلنون الإضراب عن الطعام
أعلن موقوفون بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، اليوم الاثنين، بدء تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنهم ووقف متابعتهم أمنيا وقانونيًا.
وطالب الموقوفون الستة: وهم عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وخيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، برفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته، بحسب وصفهم.
ودعوا في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، "كلّ القوى الحية إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليا لوضع حد لسياسة الهرسلة والترهيب وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام".
وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قد قرر في آب/ أغسطس العام الماضي، تمديد حبس 6 معارضين مدة 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة.
وقضى الموقوفون 6 أشهر في السجن، وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي، قبل أن يصدر القاضي قرارًا آخر بالتمديد لمدة 4 أشهر.