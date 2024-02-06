غزة.. مقتل 6 من حراس شاحنة مساعدات إثر قصف إسرائيلي
استهدفت غارة إسرائيلية سيارة كانت تقل أفراداً من الشرطة التابعة لحماس، يحرسون قافلة مساعدات، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وذكر مراسل "إرم نيوز" في القطاع أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا جراء استهداف سيارتهم في منطقة مفترق "خربة العدس"، شمالي مدينة رفح، جنوب القطاع.
ونقل عن شهود عيان أن سيارة الشرطة التي تعرضت للقصف كانت تؤمّن قافلة مساعدات دخلت من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، قبل نقلها إلى أحد مراكز استلام وتوزيع المساعدات.
وسبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، كانت في طريقها من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، بحسب ما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال مدير "مستشفى أبو يوسف النجار" في مدينة رفح، مروان الهمص، لـ"إرم نيوز"، إن القتلى وصلوا إلى المستشفى جثثاً هامدة، بعد قصف تعرضت له سيارتهم، مشيراً إلى أن عدداً من المارة أصيبوا بجراح متفاوتة.
وأوضح أن ثلاثة من بين القتلى وصلوا أشلاء إلى المستشفى، بعد أن انتشلتهم الطواقم الطبية والإسعافية في المدينة.