غزة.. مقتل 6 من حراس شاحنة مساعدات إثر قصف إسرائيلي

استهدفت غارة إسرائيلية سيارة كانت تقل أفراداً من الشرطة التابعة لحماس، يحرسون قافلة مساعدات، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وذكر مراسل "إرم نيوز" في القطاع أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا جراء استهداف سيارتهم في منطقة مفترق "خربة العدس"، شمالي مدينة رفح، جنوب القطاع.

ونقل عن شهود عيان أن سيارة الشرطة التي تعرضت للقصف كانت تؤمّن قافلة مساعدات دخلت من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، قبل نقلها إلى أحد مراكز استلام وتوزيع المساعدات.