بعد إجلاء قسري من العاصمة.. جدل في تونس بسبب المهاجرين غير النظاميين‎

تصاعد الجدل في تونس بشأن حملة تقوم بها السلطات، لفض خيام مهاجرين غير نظاميين نصبوها أمام مفوضية شؤون اللاجئين في العاصمة، ومحاولات لإبعادهم عن ولاية صفاقس الساحلية، وهي وجهتهم المفضلة في الأشهر الماضية.

وخرج الرئيس التونسي قيس سعيد عن صمته، ليل الاثنين، حيال هذا الأمر، قائلًا: "تم إعادة 400 مهاجر غير نظامي من الحدود الشرقية للبلاد".

وأضاف أن "تدفق المئات من المهاجرين غير النظاميين في اليوم الواحد يقابله في الوقت ذاته تدفق الأموال بالمليارات من الخارج".

وبين أن "ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت متعلقة بالوضع داخل البلاد، وما كان لها أن تستفحل لولا الوضع الداخلي غير الطبيعي".

ومنذ أشهر يدور جدل عن وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس المتحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وسط اتهامات بمحاولات توطين هؤلاء في البلاد.

وفي المقابل، تنتقد أوساط حقوقية، مقاربة السلطات التونسية لحل أزمة المهاجرين غير النظاميين، وذلك في خضم تقارب بين روما وتونس في هذا الملف جسدته مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 16 يوليو / تموز الماضي.

وقال النائب في البرلمان التونسي بدر الدين القمودي، إن: "هناك مؤامرة تحاك ضد تونس لها علاقة بملف المهاجرين غير النظاميين".