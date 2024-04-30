بايدن يبحث مع أمير قطر جهود التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم للقتال في غزة

أفاد الديوان الأميري القطري، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطورات الحرب على غزة.

وذكر الديوان في بيان له أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر بحثا خلاله " تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود البلدين من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

وبحسب البيان، بحث الجانبان كذلك "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية".