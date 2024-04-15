إحالة الصحفي التونسي سمير ساسي لمجمع "مكافحة الإرهاب"

أحالت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة أريانا التونسية، اليوم الاثنين، الصحفي سمير سامسي، إلى المجمع القضائي لمكافحة الإرهاب.

يأتي قرار التحقيق مع ساسي في محكمة مكافحة الإرهاب، على خلفية منشور أورده على حسابه في فيسبوك العام الماضي.

وشكك محامو الصحفي التونسي في قانونية القرار، مؤكدين أن التحقيق في القضية بدأ، منذ أسبوعين، دون أسس قانونية، حسب قولهم.

ورأى محامو ساسي أنه من الناحية القانونية الأمر لا يتطلب ملاحقة قانونية لأن التدوينة المذكورة تندرج تحت إبداء الرأي ولا تمس أو تتعرض لأي شخص أو مسؤول.